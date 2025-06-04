Захисник Франції: «У силі Іспанії мали нагоду пересвідчитися на Євро-2024»

Захисник збірної Франції Ібраїма Конате поділився очікуваннями від півфіналу Ліги націй проти Іспанії. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Тренер вірить у мене, і я відчуваю, що я є повноправним членом команди. Думаю, у мене є всі необхідні лідерські риси. Це підтверджує і той факт, що тренер довіряє мені спілкування з пресою від імені команди.

Збірна Іспанії сильна і командною грою та своїми особистостями. Ми ж маємо грати як одне ціле, не давати слабину в обороні. У нас також є дуже сильні гравці і в атаці. Примусимо іспанців побігати.

Ми добре знаємо про силу іспанців, уважно за ними спостерігаємо довгі роки. У цьому мали можливість пересвідчитися на особистому досвіді й у півфіналі минулого Євро. Але докладемо максимум зусиль, щоб досягти позитивного результату.

Не щодня граєш у півфіналі. У нас є футболісти, які цього сезону не виграли жодного трофею. Ми хочемо взяти цей кубок. Для мене він не стане першим у сезоні, але точно буде дуже приємним.

Ямаль футбольний геній. Все, що ми бачимо у його виконанні – це феноменально. Спосіб зупинити його один в один? У нас немає таких інструментів, але ми намагатимемося зробити це колективними діями. Вся справа у командній грі.

Для мене Майкл Олісе не став відкриттям. Деякі відкрили його для себе лише на Олімпіаді, але я грав із ним у Прем'єр-лізі і добре його знаю. Він забиває класні м’ячі, і я дуже радий за нього. Він дуже багато дає збірній Франції. Він важливий для нас.

Мбаппе отримав Золотий бутс, граючи в Іспанії із новими партнерами по команді. Навколо нього постійний галас, але це не завадило йому провести чудовий сезон.

У нас таких п'ятеро дуже задоволених і двоє, хто не такий радісний. Після фіналу Ліги чемпіонів складно перейти відразу на інший турнір. Це психологічно складно, але зараз усі налаштовуються на наступний матч. Сподіваюся, вони усі зіграють не гірше, ніж у фіналі Ліги чемпіонів. Ми маємо на один день для підготовки більше, ніж у іспанців. Намагатимемося максимально підготуватися до завтрашньої гри.