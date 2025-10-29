У десятому турі УПЛ Кудрівка поступилася Шахтарю 0:4 – це найкрупніша поразка команди в поточному сезоні. Після матчу захисник Кудрівки Артем Мачелюк зазначив, що плану відсиджуватися в низькому блоці не було, і прокоментував підсумок зустрічі. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Швидкий гол вплинув. Ми приїхали сюди за очками й не хотіли сидіти в обороні. Але пропустили гол, почали бігти в атаку, а потім отримали другий… Мали свої моменти, не боялися грати у футбол. Ми розуміємо, що суперник дуже сильний, завжди бореться за перше місце, представляє нашу країну в єврокубках, але все одно намагалися показати якісний футбол, а не бути хлопчиками для биття. Намагалися довести, що на рівні такого суперника ми також можемо грати з м’ячем.

Першочергово, якою б не була майстерність, якби ми грали до кінця й не припускалися помилок, то, напевно, ми б не пропустили той м’яч. Але якщо вже гол пропустили, то, звісно, це вказує на помилки з боку гравців. Можливо, не тільки захисників, а й атаки.

Звісно, якби забили, то були б упевненіші. Але ми й так намагалися грати. Було б приємно забити пенальті. Можливо, склалося б 3:1 – атакували б і намагалися забити ще. Але не забив – та й не забив. Пенальті – це лотерея. Значить, молодець воротар суперника.

Завданням на другий тайм було грати агресивніше, не давати супернику працювати з м’ячем, втикатися, додати в пресингу, у відборі м’яча. Ані в тренерського штабу, ані у футболістів не було плану сидіти в обороні. Ми хотіли пресингувати й намагатися накривати суперника біля його воріт. Цього й вимагав від нас тренерський штаб.