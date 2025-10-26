Шахтар завдяки дублю Еліаса знищив новачка УПЛ
«Гірники» повернулися у лідери чемпіонату України
близько 1 години тому
У десятому турі української Прем'єр-ліги Шахтар номінально вдома розгромив Кудрівку.
Уже на 7-й хвилині Кауан Еліас відкрив рахунок, задавши подальший настрій гри. На перерву «гірники» пішли за комфортної переваги в два м’ячі. Рахунок подвоїв Очеретько.
А на початку другого тайму бразилець оформив дубль, знявши усі питання щодо переможця. Гості мали шанс на гол престижу, та на 72-й хвилині вихованець Динамо Коркішко не реалізував пенальті – Різник парирував удар. Крапку поставив Глущенко, наприкінці закріпивши впевнену перемогу «гірників».
Шахтар набрав 21 очко і одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ. Слідом ідуть ЛНЗ (20) і Полісся (19). Кривбас (19) і Динамо (17) ще зіграють між собою.
УПЛ, десятий тур
Шахтар – Кудрівка 4:0
Голи: Кауан Еліас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87
Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар (Матвієнко, 84), Марлон Сантос, Педро Енріке, Марлон (Ізаке, 63), Бондаренко (Глущенко, 63), Очеретько (Назарина, 74), Педріньо (Егіналду, 63), Невертон, Кауан Еліас
Кудрівка: Яшкін, Мельничук (Гусєв, 76), Мамросенко, Сердюк, Мачелюк, Нагнойний (Матвєєв, 69), Думанюк, Сторчоус (Демченко, 80), Козак, Світюха (Коркішко, 46), Легостаєв (Овусу, 46)
Попередження: Марлон Гомес, Очеретько, Глущенко – Мельничук
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Шахтар – Кудрівка.