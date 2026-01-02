Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко назвав завдання команди на другу частину сезону.

Можна розділити її на дві частини. Ми можемо бути задоволені тим, як ми починали. Десь до 10-го туру, до матчу із Поліссям, все йшло відносно добре. А потім настав період, де ми побачили свої проблеми і зрозуміли, над чим нам треба працювати. Вже після чемпіонату передивилися кілька ігор і побачили, на що зробимо акцент під час зимової паузи. Будемо виправляти помилки.

Ми розуміли, що якщо працювати наполегливо, то все вийде. Сказати, що ми так сильно засмучувалися, то ні, на це не було часу. Треба було багато працювати і виправляти певні нюанси в нашій грі. І хлопці, і ми, були впевнені, що все буде в порядку. Тому так воно й сталося.

Наше головне завдання можна сформулювати так: закріпитися у таблиці як можна вище. Ми працюємо від матча до матчу. Є суперник, є підготовка до нього. Загальна робота буде на зборах, а ближче до кожної гри будемо розбирати вже усіх суперників.

Ми завжди ставимо за мету перемагати у кожній грі. Як це виходить, це вже залишається в нашому тренерському штабі. А так, хочеться вигравати постійно. Дякувати, що гравці нас розуміють і якісь результати – це винагорода для кожного гравця та команди окремо. Завдання – це закріпитися якомога вище у турнірній таблиці, - сказав Антоненко в інтерв'ю Football.ua.