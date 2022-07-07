Захисник «Маріуполя» повідомив, що втратив все майно і зв'язок із друзями у місті

Олексій Биков / Фото - ФК Маріуполь

Захисник «Маріуполя» Олексій Биков розповів про страшну ситуацію в Маріуполі, знищеному російськими варварами.

А так більшість моїх друзів виїхали, але не всі. З багатьма ще досі немає зв'язку, і з кожним днем все менше і менше віри, що цей зв'язок з'явиться.

Чи передбачав, що саме Маріуполь окупанти зітруть з лиця землі? Таке не припускаєш. Все знищено. Те, що залишилося – сумка з екіпіруванням «Маріуполя», з якою поїхав на збори.