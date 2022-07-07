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Хокей. Суперліга. Маріуполь - Донбас

Захисник «Маріуполя» повідомив, що втратив все майно і зв'язок із друзями у місті

Биков розповів про ситуацію в практично зруйнованому населеному пункті
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:52
Захисник «Маріуполя» повідомив, що втратив все майно і зв'язок із друзями у місті
Олексій Биков / Фото - ФК Маріуполь

Захисник «Маріуполя» Олексій Биков розповів про страшну ситуацію в Маріуполі, знищеному російськими варварами.

Я вдячний Богові, що моя дружина не встигла повернутися до Маріуполя перед моїм приїздом. Вона мала повертатися 25 лютого.

А так більшість моїх друзів виїхали, але не всі. З багатьма ще досі немає зв'язку, і з кожним днем все менше і менше віри, що цей зв'язок з'явиться.

Чи передбачав, що саме Маріуполь окупанти зітруть з лиця землі? Таке не припускаєш. Все знищено. Те, що залишилося – сумка з екіпіруванням «Маріуполя», з якою поїхав на збори.

Раніше екс - лідер «Маріуполя» перебрався до «Зорі».

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Маріуполь Олексій Биков війна

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