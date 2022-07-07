Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»
Захисник «Маріуполя» повідомив, що втратив все майно і зв'язок із друзями у місті
Биков розповів про ситуацію в практично зруйнованому населеному пункті
Олексій Биков / Фото - ФК Маріуполь
Захисник «Маріуполя» Олексій Биков розповів про страшну ситуацію в Маріуполі, знищеному російськими варварами.
Я вдячний Богові, що моя дружина не встигла повернутися до Маріуполя перед моїм приїздом. Вона мала повертатися 25 лютого.
А так більшість моїх друзів виїхали, але не всі. З багатьма ще досі немає зв'язку, і з кожним днем все менше і менше віри, що цей зв'язок з'явиться.
Чи передбачав, що саме Маріуполь окупанти зітруть з лиця землі? Таке не припускаєш. Все знищено. Те, що залишилося – сумка з екіпіруванням «Маріуполя», з якою поїхав на збори.
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