Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії

Маілтон поки не планує повертатися в Україну

Захисник «Металіста» Маілтон змінив клуб в Бразилії.

Другу частину минулого сезону він грав в оренді в «Шапекоенсе». Тепер же він відправився в нову оренду – в «Понте Прета». Контракт розрахований до кінця 2023 року.

В Україну бразилець повертатися не планує. У нього чинний контракт з «Металістом».

В Україні він грав лише в Першій лізі. Правда, повідомлялося, що його хотів підписати «Дніпро-1».