«Олександрія» в більшості ледь не програла «Шахтарю». Матч зупиняли на півтори години через повітряну тривогу
Захисник «Шахтаря»: «Після повітряної тривоги ми добре почали»
Але не зуміли перемогти «Олександрію»
30 жовтня 10:43
Захисник «Шахтаря» Богдан Михайличенко прокоментував нічию з «Олександрією» (2:2) в 10 турі УПЛ. Його цитує прес-служба «гірників».
– Команда добре грала, але, на жаль, ми не взяли три очки. Вся команда розчарована. Будемо готуватися далі.
Після повітряної тривоги ми добре почали, забили швидкий гол. А після видалення залишалося ще багато часу, ми оборонялися і будували гру від контратак.
– Що робили під час повітряної тривоги?
– Розбирали деякі ситуації.
– Як настрій перед матчем з «Лейпцигом»?
– Настрій бойовий, будемо готуватися.
«Шахтар» залишився на 2 місці в турнірній таблиці УПЛ, на 2 очки відстаючи від «Дніпра-1».
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