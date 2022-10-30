Захисник «Шахтаря»: «Після повітряної тривоги ми добре почали»

Але не зуміли перемогти «Олександрію»

Захисник «Шахтаря» Богдан Михайличенко прокоментував нічию з «Олександрією» (2:2) в 10 турі УПЛ. Його цитує прес-служба «гірників».

– Команда добре грала, але, на жаль, ми не взяли три очки. Вся команда розчарована. Будемо готуватися далі.

Після повітряної тривоги ми добре почали, забили швидкий гол. А після видалення залишалося ще багато часу, ми оборонялися і будували гру від контратак.

– Що робили під час повітряної тривоги?

– Розбирали деякі ситуації.

– Як настрій перед матчем з «Лейпцигом»?

– Настрій бойовий, будемо готуватися.



«Шахтар» залишився на 2 місці в турнірній таблиці УПЛ, на 2 очки відстаючи від «Дніпра-1».