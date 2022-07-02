«Фіорентина» покращила пропозицію «Шахтарю» по Додо
Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»
Бразилець вже зайнятий пошуком будинку у Флоренції
Додо / Фото - shakhtar.comПравий захисник «Шахтаря» Додо близький до переїзду в Італію і підписання контракту з «Фіорентиною». Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
23-річний бразилець зараз займається пошуком будинку у Флоренції, що вказує на його ймовірний перехід до лав «фіалок».
У «Фіорентині» хочуть підписати Додо до 10 липня, щоб захисник зміг повноцінно почати тренувальний збір з основною командою.
На даний момент «Фіорентина» пропонує за Додо 15 мільйонів євро, а «Шахтар» хоче 18. Однак переговори між клубами проходять позитивно і угода може бути досягнута за рахунок включення в договір бонусів.
Також «Фіорентина» може провернути трансфер ще одного захисника «Шахтаря» Марлона.
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