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Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»

Бразилець вже зайнятий пошуком будинку у Флоренції
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:55
Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»
Додо / Фото - shakhtar.com
Правий захисник «Шахтаря» Додо близький до переїзду в Італію і підписання контракту з «Фіорентиною». Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

23-річний бразилець зараз займається пошуком будинку у Флоренції, що вказує на його ймовірний перехід до лав «фіалок».

У «Фіорентині» хочуть підписати Додо до 10 липня, щоб захисник зміг повноцінно почати тренувальний збір з основною командою.

На даний момент «Фіорентина» пропонує за Додо 15 мільйонів євро, а «Шахтар» хоче 18. Однак переговори між клубами проходять позитивно і угода може бути досягнута за рахунок включення в договір бонусів.

Також «Фіорентина» може провернути трансфер ще одного захисника «Шахтаря» Марлона.
Володимир Кириченко
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Теги

Додо Шахтар Донецьк Фіорентина

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