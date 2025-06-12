Захисник Шахтаря висловився щодо свого бажання залишити Україну
Іраклі Азарову складно через війну та відсутність родини
близько 1 години тому
Лівий захисник донецького Шахтаря та молодіжної збірної Грузії U-21 Іраклі Азаров розповів про свої погляди на майбутнє.
Футболіст відверто зізнався, що розглядає можливість залишити Шахтар у літнє трансферне вікно. Причиною такого рішення є війна в Україні та відсутність близьких поряд.
«Цей сезон був важким. Це були рішення тренера, його слід запитати про те, що пішло не так. Сподіваюся, що після Євро станеться щось хороше. Є пропозиції, не можу сказати звідки. Я не думаю про оренду. Сподіваюся, що Євро допоможе мені з трансфером. Війна та відсутність родини мені дуже важко даються», – сказав Азаров для Пьотра Слонкі.
У сезоні-2024/25 Азаров провів 15 матчів за клуб, відзначившись трьома гольовими передачами. Згідно з інформацією з порталу Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в чотири мільйони євро.
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