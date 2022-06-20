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Захисник «Ворскли»: «Хотілося б побачити вболівальників, але розуміємо, що це складно»

Бацула висловився про майбутній сезон
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:48
Захисник «Ворскли»: «Хотілося б побачити вболівальників, але розуміємо, що це складно»
Андрій Бацула / Фото - ФК Ворскла

Захисник «Ворскли» Андрій Бацула поділився з прес-службою клубу очікуваннями від нового сезону без уболівальників.

Хотілося б новий сезон побачити з уболівальниками на трибунах. Але ми всі розуміємо, що станом на сьогодні це важко зробити.

Найголовніше, що він розпочнеться. Можливо, спочатку вони будуть слідкувати за нами по телевізору, але згодом, сподіваюся, ми всі повернемося на трибуни.

Раніше повідомлялося, що в єврокубках «Ворскла» може стартувати в Польщі.

Сергій Стаднюк
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Ворскла Андрій Бацула

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