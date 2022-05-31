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Захисник, який народився в Одесі, підписав контракт з російським клубом
Футболіст раніше викликався в юнацькі та молодіжну збірні України
Фото - фк урал
Захисник Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт підписав контракт з «уралом». Про це повідомляє прес-служба російського клубу.
26-річний футболіст народився в Одесі. Раніше викликався в юнацькі, а пізніше – в молодіжну збірну України. У 2017 році прийняв рішення виступати за національну команду Конго.
Іллой-Айет є вихованцем «Чорноморця». В Україні захищав кольори «Карпат», «Ниви» Тернопіль й «Олімпіка».
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