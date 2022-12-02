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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Захисник збірної Австралії: «Для мене не є честю грати проти Мессі»

Для Дегенека честь – вихід в плей-оф його команди
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 грудня 17:15
Захисник збірної Австралії: «Для мене не є честю грати проти Мессі»

Захисник збірної Австралії Мілош Дегенек поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Аргентиною в 1/8 фіналу ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

«Дуже пишаюся, що нам вдалося змусити людей посміхнутися. Це перший випадок, коли австралійська команда виграла два матчі поспіль на ЧС.

Аргентина – бездоганна команда. Мені завжди подобався Мессі, вважаю, він найкращий, хто коли-небудь грав в футбол. Але для мене не є честю грати проти нього, тому що він такий же чоловік, як і всі ми. Для нас це честь потрапити в 1/8 фіналу чемпіонату світу. І ми йдемо на більше.

Ми повинні вірити і довіряти нашим силам, щоб зупинити кожну атаку. Не впевнений, що це буде можливо, але знаю, що ми викладемо всі 110%, щоб зупинити все, що зустрінеться на нашому шляху до воріт Райана. Повірте, ми будемо дуже добре готуватися до Аргентини. Ми вмираємо на поле, якщо говорити на футбольній мові, віддаємо все. Завжди буду робити все можливе, щоб представляти Австралію».

Решта пари 1/8 фіналу ЧС-2022.

Петро Приходько
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Теги

збірна Австралії (футбол) Ліонель Мессі збірна Аргентини (футбол)

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