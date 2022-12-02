Захисник збірної Австралії: «Для мене не є честю грати проти Мессі»

Захисник збірної Австралії Мілош Дегенек поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Аргентиною в 1/8 фіналу ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

Аргентина – бездоганна команда. Мені завжди подобався Мессі, вважаю, він найкращий, хто коли-небудь грав в футбол. Але для мене не є честю грати проти нього, тому що він такий же чоловік, як і всі ми. Для нас це честь потрапити в 1/8 фіналу чемпіонату світу. І ми йдемо на більше.

Ми повинні вірити і довіряти нашим силам, щоб зупинити кожну атаку. Не впевнений, що це буде можливо, але знаю, що ми викладемо всі 110%, щоб зупинити все, що зустрінеться на нашому шляху до воріт Райана. Повірте, ми будемо дуже добре готуватися до Аргентини. Ми вмираємо на поле, якщо говорити на футбольній мові, віддаємо все. Завжди буду робити все можливе, щоб представляти Австралію».