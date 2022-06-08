Захисник збірної Ірландії: «Думаю, кожен хотів, щоб українці спробували і потрапили на чемпіонат світу»

Центральний захисник «Брайтона» і збірної Ірландії Шейн Даффі перед матчем Ліги націй заявив, що збірна України має пишатися тим, як провела матчі проти Шотландії та Вельсу у відборі на чемпіонат світу:

Думаю, що кожен хотів, щоб вони спробували і потрапили на чемпіонат світу.

Вони мають пишатися собою, тримати голови високо піднятими і рухатися вперед.

Ми розуміємо, що це дуже емоційні часи для кожного з них, так що це все одно буде великий матч і ми чекаємо його з нетерпінням».