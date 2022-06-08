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Захисник збірної Ірландії: «Думаю, кожен хотів, щоб українці спробували і потрапили на чемпіонат світу»
Шейн Даффі вважає, що команда Олександра Петракова має пишатися собою
07:51
Центральний захисник «Брайтона» і збірної Ірландії Шейн Даффі перед матчем Ліги націй заявив, що збірна України має пишатися тим, як провела матчі проти Шотландії та Вельсу у відборі на чемпіонат світу:
«Це все справді емоційно для них. Всі вони мають пишатися тим, як вони впоралися, особливо в останніх двох матчах, представляючи свою країну.
Думаю, що кожен хотів, щоб вони спробували і потрапили на чемпіонат світу.
Вони мають пишатися собою, тримати голови високо піднятими і рухатися вперед.
Ми розуміємо, що це дуже емоційні часи для кожного з них, так що це все одно буде великий матч і ми чекаємо його з нетерпінням».
Матч Ірландія – Україна відбудеться сьогодні, 8 червня. Початок о 21:45.
І хоч Даффі похвалив нашу команду, Сергій Сидорчук розповів, яка атмосфера була в роздягальні після поразки від Вельсу.
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