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Захисник збірної Ірландії: «Думаю, кожен хотів, щоб українці спробували і потрапили на чемпіонат світу»

Шейн Даффі вважає, що команда Олександра Петракова має пишатися собою
Футбол Збірна України
07:51
Захисник збірної Ірландії: «Думаю, кожен хотів, щоб українці спробували і потрапили на чемпіонат світу»

Центральний захисник «Брайтона» і збірної Ірландії Шейн Даффі перед матчем Ліги націй заявив, що збірна України має пишатися тим, як провела матчі проти Шотландії та Вельсу у відборі на чемпіонат світу:

«Це все справді емоційно для них. Всі вони мають пишатися тим, як вони впоралися, особливо в останніх двох матчах, представляючи свою країну.

Думаю, що кожен хотів, щоб вони спробували і потрапили на чемпіонат світу.

Вони мають пишатися собою, тримати голови високо піднятими і рухатися вперед.

Ми розуміємо, що це дуже емоційні часи для кожного з них, так що це все одно буде великий матч і ми чекаємо його з нетерпінням».

Матч Ірландія – Україна відбудеться сьогодні, 8 червня. Початок о 21:45.

І хоч Даффі похвалив нашу команду, Сергій Сидорчук розповів, яка атмосфера була в роздягальні після поразки від Вельсу.

Сергій Лук'яненко
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