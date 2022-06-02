Захисник збірної Уельсу: «Україна - дуже технічна команда. Вони будуть володіти м'ячем більше»

Захисник збірної Уельсу Бен Девіс поділився очікуваннями від матчу з Україною у відборі на ЧС-2022. його цитує Sky Sports.

Це дуже хороша команда. Думаю, ще дуже технічна, вони добре тримають м'яч. У них є якісні футболісти в атаці. Розуміємо, що вони будуть володіти м'ячем більше часу. Але це не щось нове в порівнянні з нашими зустрічами з іншими європейськими збірними. Це вже було за останні три роки, прямо зараз знову буде таке випробування.

Те, що зараз відбувається в світі і Україні ... це дуже важко. Нам дуже пощастило, що ми, як нація, можемо продовжувати нормальне життя. Що ми не живемо в ситуації, яку навіть уявити не можемо. У нас є співчуття, у нас є повага. До футболістів також, вони через багато що пройшли. Грати в таких умовах - неймовірно. Їм доводиться справлятися з увагою друку. Підтримка необхідна, ми це розуміємо.

Але якщо говорити про матч, то це лише про фокусі на футбольному полі, на випробуванні. Ми повинні бути готові. Це про концентрацію на грі, а не на тому, кому ми протистоїмо ».