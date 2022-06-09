Захисник збірної України: «Ми б‘ємось за Україну, за нашу націю, за хлопців на передовій»

Українці виграли у Ірландії в першому матчі Ліги націй

Фото: УАФ

Захисник збірної України Валерій Бондар прокоментував результат стартового матчу Ліги націй:



Як оціню гру? Я не експерт, у нас для цього є тренерський штаб, який дуже добре в цьому розбирається і оцінить не тільки мою гру, а і гру усієї команди.

Вихід сьогодні на поле – шанс проявити себе?

Це національна збірна і коли ти виходиш в основному составі – це дуже мотивує. Звісно, кожен хоче грати в «основі», але у нас дуже хороша конкуренція, сильні гравці. Сьогодні був шанс для багатьох гравців, ми всі старалися викластися і показати, що ми можемо грати в стартовому складі.

Як команда перенесла програш Уельсу?

Дуже боляче. В роздягальні та в готелі після матчу була повна тиша. Просто розчарування і дуже важко зупинятися зупинятися за крок до ЧС. Фінальна частина – мрія кожного футболіста.

Як тренери виводили вас з моральної кризи

Ми – професіонали. Треба налаштовуватися на кожну гру. Це новий етап, новий турнір і хотілося сьогодні перемогти, тим паче новим складом. Ми прагнули тільки перемоги.

На трибунах сьогодні, як і в минулих матчах багато вболівальників, чи надихає це?

Звісно! Відверто, ми навіть трохи здивовані, що так багато українських вболівальників на трибунах. Дуже раді бачити їх на стадіоні, це хоть якось відволікає від новин сьогодення. Ми все читаємо, все бачимо…

Немає заборон перед грою читати новини про війну?

Це неможливо зроботи. Хто хоче читати – той читатиме. Нас тренер налаштовує на гру, перемикає теми, спілкуємось, жартуємо, щоб ми на цьому не «зациклювались», а були добре підготовлені, в тому числі морально. А нам треба виходити на поле і робити свою роботу. Кожен працює на своєму фронті, тому ми саме тут б‘ємось за Україну, за нашу націю, за хлопців на передовій.

Нагадаємо, що Україна мінімально переграла Ірландію.