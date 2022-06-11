Захисник збірної України повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією

Соболь вже в строю

Захисник збірної України Едуард Соболь повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Соболь вибув з тренувального процесу лише на кілька днів і вже повернувся в лад. Перед матчем з Ірландією (1: 0) він не був включений в заявку команди.

Відомо також, що трохи прихворів інший український захисник Олександр Сирота - у нього піднялася температура.

Україна зіграє з Вірменією сьогодні, 11-го червня. Початок матчу - о 21:45.