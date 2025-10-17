Сергій Стаднюк

Нещодавно стало відомо, що захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля ставив «вподобайки» під відео з підписом «росія не для слабких і повільних», під нарізкою дій колишнього російського форварда Романа Павлюченка у складі Тоттенгема, а також під роликом із владіміром жириновським.

Згодом футболіст прибрав ці позначки. Латераль також заявив, що зробив висновки із ситуації.

Я не вкладав у свої лайки ніяких намірів. Не підтримував ні в якому разі росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться Юхим Конопля

Пізніше футбольний журналіст Андрій Сеньків, який нині служить у Збройних силах України, звернувся через Instagram до захисника Шахтаря після скандалу з «лайками».

Пане Юхим Конопля, розумію – помилилися, буває. Пропоную в плані вибачень фінансово підтримати мій 53 окремий розвідувальний батальйон. Пан Бленуце он закинув за схоже першу зарплату на ЗСУ. Хоч щось корисне мусить бути з цієї ситуації. Дякую. Андрій Сеньків

Раніше сканально відомий нападник Владіслав Бленуце підтвердив, що передав на ЗСУ першу зарплатню в Динамо.