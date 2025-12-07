Тренер Оболоні знайшов пояснення програшу ЛНЗ
«Пивовари» - без очок в Черкасах
близько 1 години тому
Олександр Антоненко / Фото - ФК Оболонь
Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко підбив підсумки стартового матчу 15 туру УПЛ проти ЛНЗ (0:3). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Важка поразка, але ми не заслуговували на такий результат. Не вважаю, що у нас не було моментів, щоб забити м’яч. Не згоден з думкою, що нас закрили на нашій половині поля. Намагались грати так, як готувались до суперника, розуміли, як це треба робити проти ЛНЗ. До другого м’яча і після нього намагались грати в те, про що домовлялись. Вийшло чи не вийшло - можемо сказати після того, як проаналізуємо, - розповів Антоненко.
Оболонь має у доробку 17 очок та посідає 11 місце в турнірній таблиці УПЛ.