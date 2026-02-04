Сергій Разумовський

Захисник Наполі та збірної Італії Джованні Ді Лоренцо найближчим часом перенесе ще одне хірургічне втручання. Як повідомляє офіційний сайт клубу, футболісту, який уже проходить відновлення після травми коліна, додатково зроблять операцію на лівій стопі.

У Наполі пояснили, що рішення про операцію ухвалили для того, щоб остаточно усунути давню проблему, яка турбувала гравця й існувала ще до нинішнього ушкодження. Водночас клуб не уточнює, скільки часу знадобиться на реабілітацію та коли Ді Лоренцо зможе повернутися до повноцінних тренувань і матчів.

32-річний оборонець у поточному сезоні залишається одним із найстабільніших виконавців команди. Він зіграв 32 матчі за Наполі, відзначився одним голом і зробив три результативні передачі.

Раніше Наполі розібрався з кризовою Фіорентиною.