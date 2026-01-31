Наполі в 23 турі Серії А зустрічався з Фіорентиною. Матч у Неаполі завершився з рахунком 2:1.

Чемпіон Італії забив по голу в кожному з таймів. Спочатку Вергара відзначився після асисту голкіпера неаполітанців Мерета, а по перерві виступив асистентом в епізоді з голом Гутьєрреса.

На 57-й хвилині гості зуміли відквитати один гол. Ексгравець Шахтаря Соломон оформив дебютний гол в Серії А.

В час, що залишився, обидві команди обмінялись небезпечними моментами, проте команда Антоніо Конте змогла зберегти потрібний результат.

Серія А. 23 тур

Наполі - Фіорентина 2:1

Голи: Вергара, 11, Гутьєррес, 49 - Соломон, 57