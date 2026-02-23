Сергій Разумовський

Норвіч офіційно підтвердив відхід 16-річного Аджая Тавареса. півзахисник команди U-18 продовжить кар’єру в Барселоні. Про трансфер повідомила пресслужба англійського клубу, зазначивши, що молодий футболіст залишає академію Норвіча та переїжджає до Іспанії.

Раніше в медіа з’являлася інформація, що Таварес мав варіанти продовження кар’єри в Німеччині, однак відмовив одразу кільком клубам, зробивши вибір на користь каталонського гранда. Гравець виступає на фланзі атаки та викликається до збірної Англії U-17, що додає інтересу до його розвитку на міжнародному рівні.

У поточному сезоні вінгер провів за Норвіч U-18 11 матчів, однак результативними діями не відзначився. Водночас Таварес уже мав досвід поруч з основною командою: влітку він отримав шанс зіграти за перший склад Норвіча в товариському поєдинку, де провів на полі один тайм.

Раніше Барселона продала до ПСЖ 18-річного футболіста.