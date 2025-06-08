Сергій Щищенко залишив Оболонь й готується очолити Буковину.

За інформацією UA-Футбол, президента Оболоні Олександра Слободяна дуже засмутило рішення тренера пристати на пропозицію колективу з Першої ліги. Засмутило ледь не до образи.

Екснаставник Оболоні кличе у Буковину своїх колишніх підопічних з Оболоні - Вадима Вітенчука та Віталія Грушу. У обох спливають терміни контрактів з Оболонню й варіант з Буковиною обоє розглядають як прийнятний.

Шищенко очолив Оболонь 5 вересня 2024 року. За період його роботи на чолі біло-зелених було проведено 25 офіційних матчів, у яких Оболонь здобула 8 перемог, 7 нічиїх і зазнала 10 поразок.

Раніше Шищенко попрощався з Оболонню в соцмережах.