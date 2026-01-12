Сергій Разумовський

Головний тренер Порту Франческо Фаріолі офіційно продовжив контракт із клубом. Про це повідомила пресслужба «драконів». Сторони погодили нові умови співпраці на найближчі два з половиною роки: угода діятиме до 30 червня 2028 року. Таким кроком Порту фактично закріплює курс на стабільність і підтверджує довіру до італійського фахівця, який швидко дав результат після призначення.

Разом із новим контрактом відбулися й кадрові зміни в штабі першої команди. До тренерського колективу приєднався асистент Феліпе Санчес. Раніше він працював у Реал Сосьєдаді на аналогічній посаді й уже мав досвід співпраці з Фаріолі, тож його поява в Порту виглядає логічним продовженням сформованої тренерської зв’язки та підсиленням робочих процесів у команді.

Фаріолі, якому нині 36 років, очолив португальський гранд влітку 2025 року. Відтоді Порту провів 27 офіційних матчів, у яких здобув 23 перемоги, двічі зіграв унічию та зазнав лише двох поразок. Статистика також говорить на користь тренера: команда забила 57 голів і пропустила всього 13, демонструючи баланс між результативністю та надійністю в обороні.

Ім’я Фаріолі раніше фігурувало й у контексті українського футболу. Влітку 2023 року з’являлися повідомлення, що він може очолити Шахтар, однак у підсумку донецький клуб призначив Патріка ван Леувена.

На цей момент Порту впевнено лідирує в чемпіонаті Португалії: після 17 турів команда має 49 очок і випереджає Спортінг на сім балів, а Бенфіку українців Георгія Судакова і Анатолія Трубіна – на десять. У такій турнірній ситуації продовження контракту з Фаріолі виглядає очікуваним рішенням, адже клуб прагне зберегти темп і довести сезон до трофеїв.