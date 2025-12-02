Головний трене Кривбасу прокоментував нічию з Шахтарем: «Це була особлива гра»
Патрік ван Леувен зустрівся проти свого колишнього клубу
близько 11 годин тому
Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен поділився своїми емоціями після матчу 14-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря (2:2) та розповів, чи мав цей поєдинок для нього особливе значення.
Голландський фахівець зізнався, що не відчуває ностальгії за часом, проведеним у структурі Шахтаря, та повністю задоволений поточною роботою.
«Звичайно, це була особлива гра, але, я хочу сказати, що я більше концентруюся на тому, що ми в попередніх іграх втратили багато залікових очок. І для мене найважливіше, що ми змогли здобути одне очко в цьому матчі.
Так, в мене була історія з Шахтарем, щаслива історія, але вона закінчилася, і я задоволений, що зараз працюю у Кривбасі», – цитує голландського фахівця пресслужба криворізького клубу.