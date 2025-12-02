Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен поділився своїми емоціями після матчу 14-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря (2:2) та розповів, чи мав цей поєдинок для нього особливе значення.

Голландський фахівець зізнався, що не відчуває ностальгії за часом, проведеним у структурі Шахтаря, та повністю задоволений поточною роботою.