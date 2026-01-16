Український фахівець Роман Григорчук пояснив своє рішення повернутися на посаду головного тренера Чорноморця.

Чорноморець дуже важливий у моєму житті, і я його люблю. Разом ми вже пройшли великий шлях, і моєю мрією є ще раз відчути ту атмосферу, коли на заповненому стадіоні команда грала у прекрасний футбол. Я зараз живу цим й готовий зробити усе.

Я вже сказав, що головною мотивацією повернення до Чорноморця є те, що клуб для мене дуже важливий. Люди в Одесі заслуговують, аби тут була команда високого рівня. Ми, звичайно, маємо враховувати, у який час живемо. Зараз я почув від керівників намір повернутися в УПЛ.

Вимога відсутності заборгованності перед попереднім тренерським штабом? В цих питаннях має бути великий порядок та максимальна коректність.

Керівники зателефонували мені та сказали, що ухвалили рішення змінити тренера. Ми не почали одразу спілкуватися. Вони запитали, чи можливий мій прихід у такій ситуації. Я відповів, що спочатку мають бути розв’язані усі питання з попереднім тренерським штабом, і лише тоді ми зможемо розмовляти про співпрацю.

У моєму розумінні, у футболі я можу пообіцяти керівництву та вболівальникам, що буду працювати 24/7 та віддам усього себе заради спільної мети. Шанси підвищитися в класі оцінюю високо, бо бачу наміри керівників йти цим шляхом та розвиватися, – заявив Григорчук в інтерв'ю «Українському футболу».