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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Виліт Німеччини, купа сенсацій і перше місце Японії. Підсумки найбілш непередбачуваної групи E на ЧС-2022

Коста-Ріка, яка перемагала тріумфатора квартету, завершила останньою
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 23:36
Виліт Німеччини, купа сенсацій і перше місце Японії. Підсумки найбілш непередбачуваної групи E на ЧС-2022

Завершилися всі матчі на груповому раунді ЧС-2022 в квартеті Е – мабуть, в найбільш несподіваному. Вашій увазі головні підсумки цієї групи.

Останній тур був найдраматичнішим: Німеччини потрібна була перемога над Коста-Рікою і перемога Іспанії над Японією. Спочатку для команди Фліка все складалося добре, адже фаворити своїх матчів забили швидкі м'ячі (майже синхронно Мората і Гнабрі відзначилися на 11 і 10 хвилинах, вивівши Іспанію і Німеччину вперед). У другому таймі для Німеччини все пішло зовсім не так, як хотілося б. В результаті німці все ж здолали Коста-Ріку (4:2), але перемога Японії над Іспанією (2:1) залишила бундестім за бортом турніру.

Цікавий факт: Японія перемогла Німеччину (в 1-му турі) і Іспанію в цій групі (з ідентичним рахунком 2: 1), але поступилася в 2-му турі Коста-Ріці (0:1), яка в підсумку фінішувала останньою. Просто диво.

Петро Приходько
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Теги

збірна Німеччини (футбол) збірна Іспанії (футбол) збірна Японії (футбол) збірна Коста-Ріки (футбол)

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