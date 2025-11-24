Павло Василенко

Конор Галлахер останнім часом бореться за повернення до стартового складу Атлетіко Мадрид. За даними Sky Sports, англійський півзахисник може вже цієї зими повернутися до АПЛ.

У 2024 році мадридський клуб заплатив за вихованця Челсі 35 мільйонів фунтів, а сам Галлахер розраховував на стабільну ігрову практику, якої йому бракувало на «Стемфорд Брідж». Однак останніми місяцями ситуація стала складнішою: англієць втратив місце у старті та востаннє виходив у основі ще наприкінці вересня – у матчі Ліги чемпіонів проти Айнтрахта Франкфурт.

Відтоді він з’являється лише з лави запасних, отримуючи обмаль хвилин. Це особливо болісно, зважаючи на бажання півзахисника потрапити до заявки збірної Англії на найближчий чемпіонат світу – і саме це може підштовхнути його до зміни клубу.

Sky Sports повідомляє, що Атлетіко категорично виключає оренду та готове продати гравця лише на постійній основі, причому щонайменше за ту суму, яку заплатило.

Попри відсутність інтересу з боку Челсі, Арсенала, Ліверпуля та Манчестер Сіті, на 25-річного півзахисника, ймовірно, знайдуться претенденти серед інших клубів Англійської Прем’єр-ліги.