Атлетіко вистраждав мінімальну перемогу над Хетафе
Долю гри вирішив автогол
близько 7 годин тому
Фото - Атлетико Мадрид
Хетафе мінімально поступилось Атлетіко в домашньому поєдинку 13 туру Ла Ліги. Зустріч завершилась з рахунком 0:1.
Команда Дієго Сімеоне змогла взяти 3 очки в передмісті Мадрида завдяки автоголу Дуарте на 62-й хвилині.
Атлетіко завдяки перемозі над Хетафе відірвався вд Бетіса на 7 очок, закріпившись в зоні ЛЧ.
Ла Ліга. 13 тур
Хетафе - Атлетіко 0:1
Гол: Дуарте, 62 (автогол)
