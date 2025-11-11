Павло Василенко

Неприємні новини для Роберто Мартінеса та збірної Португалії. Команда втратила одразу двох важливих гравців перед листопадовими матчами відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Португальська федерація підтвердила: Педру Нету з Челсі та Педру Гонсалвеш зі Спортинг» не зможуть допомогти команді через травми.

Нету травмувався у зустрічі з Вулвергемптоном (0:3), а Гонсалвеш – у поєдинку проти Санта-Клари (2:1). Для обох гравців це означає пропуск листопадового збору.

Португалія, яка очолює групу з п’ятиочковим відривом від Угорщини, 13 листопада зіграє з Ірландією, а 16-го – з Вірменією. Для виходу на мундіаль команді достатньо уникнути двох поразок.

Мартінес особливо шкодує про втрату Нету, який був стабільним гравцем основи – саме він виходив у старті проти Ірландії (1:0) та Угорщини (2:2).

Терміни відновлення обох футболістів поки невідомі, але у федерації сподіваються, що їхня пауза не затягнеться.