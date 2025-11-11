Футболіст збірної Іспанії Ламін Ямаль не зможе взяти участь у найближчих матчах національної команди проти Грузії та Туреччини через медичні причини, повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.

10 листопада, у день початку зборів, вінгер провели інвазивну радіочастотну терапію для усунення проблем у пахвинній області. Медики рекомендували гравцеві відпочинок тривалістю від семи до десяти днів.

Збірна Іспанії зустрінеться із Грузією 15 листопада, а потім 18 листопада зіграє проти Туреччини. Нагадаємо, іспанці продовжують вражаючу серію перемог у відборі на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

Раніше повідомлялося, що Ямаль спростував чутки про свою травму.