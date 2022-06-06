Збірна США: «Нас надихає мужність збірної України»

Збірна США в своєму Instagram прокоментувала невихід збірної України на ЧС-2022.

Нас надихають всі українці. Ми ще раз показуємо свою тверду підтримку нашим друзям в УАФ і всьому народу України. Ми стоїмо з вами в прагненні до належного і мирного вирішення.

Наша збірна вітає Уельс з перемогою і виходом на ЧС. Для нас честь, що ви будете нашими суперниками під час відкриття турніру 21 листопада ».