Уельс вийшов на чемпіонат світу вдруге в історії
Збірна США: «Нас надихає мужність збірної України»
Шкода, що команда Петракова не вийшла на ЧС-2022
Збірна США в своєму Instagram прокоментувала невихід збірної України на ЧС-2022.
«Не дивлячись на поразку в матчі з Уельсом, збірну США надихає мужність збірної України. Протягом цього жахливого нападу на їхню країну, українські футболісти давали таку необхідну надію і віру всім своїм землякам і жінкам будинку.
Нас надихають всі українці. Ми ще раз показуємо свою тверду підтримку нашим друзям в УАФ і всьому народу України. Ми стоїмо з вами в прагненні до належного і мирного вирішення.
Наша збірна вітає Уельс з перемогою і виходом на ЧС. Для нас честь, що ви будете нашими суперниками під час відкриття турніру 21 листопада ».
Нагадаємо, Україна поступилася Уельсу (0: 1) в дуже образливому матчі після страшної помилки арбітра.