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Збірна США: «Нас надихає мужність збірної України»

Шкода, що команда Петракова не вийшла на ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
08:47
Збірна США: «Нас надихає мужність збірної України»

Збірна США в своєму Instagram прокоментувала невихід збірної України на ЧС-2022.

«Не дивлячись на поразку в матчі з Уельсом, збірну США надихає мужність збірної України. Протягом цього жахливого нападу на їхню країну, українські футболісти давали таку необхідну надію і віру всім своїм землякам і жінкам будинку.

Нас надихають всі українці. Ми ще раз показуємо свою тверду підтримку нашим друзям в УАФ і всьому народу України. Ми стоїмо з вами в прагненні до належного і мирного вирішення.

Наша збірна вітає Уельс з перемогою і виходом на ЧС. Для нас честь, що ви будете нашими суперниками під час відкриття турніру 21 листопада ».

Нагадаємо, Україна поступилася Уельсу (0: 1) в дуже образливому матчі після страшної помилки арбітра.

Петро Приходько
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Теги

збірна Уельсу (футбол)

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