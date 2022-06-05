Зінченко: «Ми не заслужили програти. Вам немає за що дорікати хлопцям, кожен з нас віддав на полі все»

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко дав Sky Sports розгорнутий коментар після поразки від Уельсу у відборі на чемпіонат світу-2022:

Загалом я вважаю, що ми не заслужили програти сьогодні. Так, це була складна гра, але в дитинстві мене вчили, що після бою кулаками не махають, якщо ти програв – ти програв.

Життя продовжується, нам потрібно рухатися далі, прогресувати як команда, як окремі гравці. Я бажаю всього найкращого Уельсу на чемпіонаті світу. Вони довго туди не виходили.

Футбол – це емоції. Ми були б раді подарувати нашим уболівальникам гарні емоції. Тоді це було б прекрасно, робота була б зроблена. Але, на жаль, сьогодні ми не здобули той результат, який хотіли.

Я почуваюся винним перед кожним фанатом. Я знаю, що багато фанатів приїхали сюди, але не змогти потрапити на стадіон. Мені соромно перед ними, і перед всіма, хто підтримував нас по всьому світу. Думаю, вам немає за що дорікати хлопцям, кожен з нас віддав на полі все. Але це футбол. Таке трапляється.

Кожен має продовжувати боротися на своєму фронті. Ми футболісти, ми представляємо нашу країну настільки добре, наскільки лише можемо, ми маємо демонструвати всім, що кожен хоче жити в мирі, ми всі разом маємо зупинити війну.

Ніхто з нас не знає, що може трапитися завтра. Сьогодні це Україна, але завтра російська агресія може дістатися до вашої країни. Саме тому ми маємо бути разом».