Керівництво Жирони, за даними іспанського видання AS, без особливого ентузіазму сприйняло новину про те, що збірна України зіграє березневі стикові матчі за вихід на ЧС-2026.

Як повідомляє джерело, цього сезону клуб значно залежить від Віктора Циганкова та Владислава Ваната, тому не горить бажанням відпускати лідерів у напружені поєдинки, які можуть забрати багато сил та збільшити ризик нових травм.

Ситуацію ускладнює і те, що у складі Жирони шість гравців регулярно викликаються у свої національні команди, а взимку на деяких чекає участь у Кубку Африки. На тлі такого кадрового навантаження в каталонському клубі не надто зраділи, що Україна вийшла в стики.

Особливе занепокоєння викликає фізичний стан Віктора Циганкова. Футболіст нерідко зіштовхується з пошкодженнями і раніше тренер Мічел наголошував, що Віктору важко витримувати щільний графік із матчами через кожні три дні без наслідків для здоров'я.

Раніше повідомлялося, що голкіпер збірної України вибув на тривалий термін.