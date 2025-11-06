Сергій Разумовський

Юнацька збірна України U-16 (гравці 2010 року народження) провела другий спаринг у межах збору в Італії й знову розгромно поступилася місцевим одноліткам. У попередній грі синьо-жовті програли з рахунком 2:6.

Порівняно з тою зустріччю головний тренер Володимир Самборський змінив п’ятьох футболістів у старті. У воротах вийшов Галдін, у захисті – Бегметюк і Абрамовіч, у півзахисті – Рибак і Сердюковський.

Українці активно почали й мали шанси завдяки Дзюринця, однак відкрили рахунок господарі. Після вкидання ауту невдале винесення завершив точним ударом Сальває на 23-й хвилині. Згодом Рибак поцілив у поперечину, а на 38-й Растелло покарав за втрату м’яча у центрі поля, пробивши в дальній кут – 0:2.

Після перерви можливості скоротити відставання мали Рибак, Бодак і Федушко, та їхні удари не стали результативними. Наприкінці високий пресинг італійців призвів до помилки у власному штрафному майданчику українців. Кіпер здійснив сейв, подальший постріл було заблоковано. Та третя спроба стала гольовою – Піпіто на 84-й хвилині встановив підсумок 3:0 на користь Італії U-16.

Товариський матч

Італія U-16 – Україна U-16 3:0

Голи: Сальває, 23, Растелло, 38, Піпіто, 84

Україна (U-16): Галдін, Мисюра, Кислянка, Бегметюк, Абрамовіч (Рєзнік, 70), Бирладяну (Гонченко, 61), Сердюковський (Осьмухін, 46), Гордєєв (Доник, 46), Рибак (Мазур, 85), Дзюринець (Мартинюк, 70), Бодак (к) (Федушко, 61).

