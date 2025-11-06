Захисник турецького Трабзонспора Арсеній Батагов зазнав ушкодження під час тренування команди перед поєдинком наступного туру чемпіонату Туреччини проти Аланьяспора.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, 23-річний українець отримав травму під час індивідуального силового заняття. Медичний штаб клубу проводить додаткове обстеження, після якого стане відомо, наскільки серйозне ушкодження та скільки часу гравець пропустить.

У поточному сезоні Батагов провів 11 матчів за Трабзонспор, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, що захисник отримав виклик до національної збірної України на вирішальні поєдинки відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Арсеній поки що не дебютував за головну команду країни, але виступав за юнацькі та молодіжні збірні України. Команда Сергія Реброва наразі посідає друге місце у відбірковій групі D, маючи сім очок після чотирьох турів.