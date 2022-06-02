Маліновський: «Ця перемога — для всіх українців, для тих, хто зараз на передовій. Ми з ними. Але поки що це 50% справи»
Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна. Впевнена перемога, хоч і з нервами наприкінці
Команда Олександра Петракова вийшла до фіналу кваліфікації на чемпіонат світу
07:56
Збірна України обіграла Шотландію в матчі відбору на чемпіонат світу-2022 і тепер зіграє у фіналі кваліфікації проти Уельсу.
Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна:
Що сказав головний тренер Олександр Петраков після матчу.
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