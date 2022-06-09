Збірна України U-21 зіграє в плей-офф відбору на Євро-2023

Команда Руслана Ротаня не змогла потрапити на турнір напряму

Молодіжна збірна України, зігравши внічию з Францією (3:3) в групі H відбору на Євро-2023, не змогла потрапити на турнір безпосередньо.



Відзначимо, що безпосередньо на турнір потрапляють всі перші команди в групі й найкраща серед других. Українці у своїй групі йдуть другими з 20-ма очками та ще одним матчем в запасі.

Команда Ротаня тепер зіграє в плей-офф, куди вийшли вісім команд.