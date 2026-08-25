Сергій Разумовський

На НТК імені Віктора Баннікова в Києві 24 серпня відбулося футбольне свято для дітей, яке поєднало турнір юних гравців і незвичайний шоу-матч за участю представників національної збірної України.

Дитячі змагання провели серед футболістів 2018–2019 років народження. Турнір приурочили до 35-ї річниці Незалежності України. Участь у ньому взяли чотири команди, які грали у форматі 4+1.

Юні футболісти отримали можливість не лише позмагатися між собою, а й поспілкуватися з представниками головної команди країни. Після завершення турніру на дітей чекав особливий поєдинок – шоу-матч проти тренерів і гравців збірної України.

До складу дорослої команди увійшли головний тренер національної збірної Андреа Мальдера, його асистент Тарас Степаненко, а також футболісти Едуард Сарапій і Георгій Єрмаков. Їхніми суперниками стали 35 юних гравців.

Попри різницю у віці та досвіді, діти не знітилися перед відомими футболістами. Вони продемонстрували бажання боротися за кожен м’яч і в підсумку здобули перемогу з рахунком 2:1. Вирішальний момент зустрічі припав на завершальні хвилини, коли юним футболістам вдалося вирвати перемогу.

Едуард Сарапій позитивно оцінив проведення такого заходу. Захисник збірної України зазначив, що для дітей надзвичайно важливо отримувати можливість грати разом із футболістами національної команди. На його думку, подібні матчі варто проводити не лише в Києві, а й в інших містах України.

Георгій Єрмаков також наголосив на важливості залучення дітей до спорту. Голкіпер збірної вважає, що юні українці мають займатися футболом, отримувати позитивні емоції та розвиватися навіть у складних умовах.

За словами Єрмакова, дорослі повинні докладати максимум зусиль, щоб наблизити спільну мрію – майбутнє, у якому українські діти зростатимуть у безпеці та мирі. Футболіст підкреслив, що такі заходи допомагають подарувати дітям радість і хоча б на певний час відволікти їх від реалій війни.

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