Декілька днів тому повідомлялося, що віцепрезидента УАФ Сергія Реброва помітили за грою в падел із колишнім російським футболістом Василем Березуцьким.

Екснаставник збірної України у своїх соцмережах прокоментував цей інцидент.

«Вважаю за потрібне відреагувати на відео, яке з’явилося в мережі, — на ньому я граю в падл з екс-гравцем збірної рф Василем Березуцьким.

Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком людей, які публічно засудили повномасштабне вторгнення та виїхали з неї. Я знав про антивоєнну позицію Березуцького, однак мені не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати тренером у рф — я не стежу за футболом у державі-терористці.

Як публічна людина, хочу попросити вибачення перед українцями, яких образив цим учинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю силам оборони України. Про деякі донати повідомляли ЗМІ. Нещодавно відгукнувся на запит, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 старлінків, та надалі продовжую допомагати нашим Героям», – написав Ребров.