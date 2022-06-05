Збірна України вперше програла за тренерства Петракова

На жаль, в найвідповідальніший момент

Збірна України вперше програла за тренерства Олександра Петракова.

Матч проти Уельсу (0: 1) був 9 -м для збірної України при Петракова. До сьогоднішнього дня було 3 перемоги і 5 нічиїх в 8 -ми матчах.

Крім того, матч проти Уельсу - перший, в якому збірна України не забила при Петракова. Різниця м'ячів в 9 -ти матчах при Петракова: 13: 9.

Наступний матч збірна України проведе проти Ірландії в Лізі націй - 8 -го червня.

Україна переграла суперника за всіма статтями. Статистика матчу з Уельсом.