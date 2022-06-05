Петраков - про поразку від Уельсу: «Відчуваю порожнечу»
Збірна України вперше програла за тренерства Петракова
На жаль, в найвідповідальніший момент
05 червня 22:42
Збірна України вперше програла за тренерства Олександра Петракова.
Матч проти Уельсу (0: 1) був 9 -м для збірної України при Петракова. До сьогоднішнього дня було 3 перемоги і 5 нічиїх в 8 -ми матчах.
Крім того, матч проти Уельсу - перший, в якому збірна України не забила при Петракова. Різниця м'ячів в 9 -ти матчах при Петракова: 13: 9.
Наступний матч збірна України проведе проти Ірландії в Лізі націй - 8 -го червня.
Україна переграла суперника за всіма статтями. Статистика матчу з Уельсом.