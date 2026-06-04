Сергій Разумовський

Юнацька збірна України U-18 розпочала виступи на міжнародному турнірі в Хорватії з нічийного результату. У своєму стартовому поєдинку команда Дмитра Михайленка зустрічалася з однолітками з Фінляндії та не змогла визначити переможця.

Матч між Україною U-18 та Фінляндією U-18 завершився з рахунком 0:0. Українська команда намагалася знайти свої шанси попереду, однак реалізувати моменти й забити бодай один м’яч не вдалося. Фіни також не змогли скористатися власними нагодами, тож підсумкова нульова нічия стала закономірним результатом зустрічі.

Цей поєдинок мав відбутися ще напередодні, 3 червня, однак погодні умови внесли корективи в розклад турніру. Через рясну зливу організатори були змушені перенести гру на інший день, аби команди змогли провести матч у більш прийнятних умовах.

Для підопічних Дмитра Михайленка ця зустріч стала першою на хорватському турнірі. Попереду на юнацьку збірну України U-18 очікують наступні матчі, у яких команда зустрінеться з Норвегією та Туреччиною.

Міжнародний турнір U-18

Україна (U-18) – Фінляндія (U-18) 0:0

Україна: Баглай, Калюжний (Кут’я, 58), Максименко (Костюк, 69), Шерстюк, Мельник (Густей, 46), Петровський, Зудін (Глют, 10, Зубрій, 69), Джурабаєв (Меньшиков, 58), Балакай (Залипка, 46) Багрій (Боднар, 58), Дєдов (Сухонос, 58). Запасні: Голенков, Клименко, Оніщук, Грищенко. Тренер: Дмитро Михайленко.

Фінляндія (стартовий склад): Хассельман, Грьонлунд, Сальмівурі, Палмула (к), Вайніо,Тійтінен, Окунгбова, Ахо, Ньюбак, Хайкала, Онуоха. Тренер: Петер Люндберг.

Попереджені: Максименко – Онуоха

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