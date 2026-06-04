20-річний нападник збірної України Матвій Пономаренко в коментарі «ВЗБІРНА» поділився враженнями від роботи під керівництвом нового головного тренера синьо-жовтих Андреа Мальдери.

Якщо чесно, то все вражає. Мальдера — чудовий тренер, з яким дуже цікаво працювати. Він дає нам багато нового. Думаю, навіть по одній грі ви вже бачили зміни — як команда діяла на футбольному полі. Тому попереду дуже багато цікавого і, сподіваюся, багато перемог.

В мене завжди була мрія грати в Україні, вийти у складі збірної на Олімпійському. Але поки що такі реалії і ми граємо за кордоном. У нас чудова підтримка — фанати їздять за нас вболівати скрізь, і хочеться їм подякувати за це. Сподіваюся, скоро ми повернемося на наші стадіони і будемо грати в нашій рідній Україні.