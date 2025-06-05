Збірна Йорданії вперше вирушить на чемпіонат світу

Павло Василенко

Футболісти Йорданії вийши на чемпіонат світу-2026. Це буде перша участь у чемпіонаті світу для близькосхідної країни.

Збірна Йорданії обіграла Оман з рахунком 3:0, випередивши на чотири очки Ірак, який посів третє місце та програв Південній Кореї з рахунком 2:0 у передостанньому відбірному турі. Групу очолила Південна Корея, яка також зіграє на чемпіонаті світу у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці.

Раніше повідомлялося, що збірна Узбекистану вперше зіграє на ЧС-2026.