Збірна Йорданії вперше вирушить на чемпіонат світу

Ще один дебютант світової першості

близько 24 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павло Василенко

Павло Василенко

Футболісти Йорданії вийши на чемпіонат світу-2026. Це буде перша участь у чемпіонаті світу для близькосхідної країни.

Збірна Йорданії обіграла Оман з рахунком 3:0, випередивши на чотири очки Ірак, який посів третє місце та програв Південній Кореї з рахунком 2:0 у передостанньому відбірному турі. Групу очолила Південна Корея, яка також зіграє на чемпіонаті світу у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці.

Раніше повідомлялося, що збірна Узбекистану вперше зіграє на ЧС-2026.

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