Сергій Разумовський

Металіст 1925 зацікавлений у підписанні воротаря болгарського Левські Светослава Вуцова, повідомляє telegraph.bg. За даними джерела, харківський клуб розглядає голкіпера як потенційне підсилення та готовий перейти до конкретики вже на рівні фінансових умов.

Стверджується, що Металіст 1925 може запропонувати Левські 1,8 млн євро за трансферні права на 23-річного футболіста. Окремо прописані й можливі умови особистого контракту: самому Вуцову нібито готові дати зарплату на рівні 20 тисяч євро на місяць без урахування бонусів, що суттєво перевищує його нинішні фінансові умови в Болгарії.

У поточному сезоні Вуцов має стабільну ігрову практику. Він провів 27 матчів за Левські, пропустив 20 голів та 12 разів зберігав ворота недоторканими, оформивши матчі на нуль.

Раніше визначився автор найкращого голу Металіста 1925 у першій частині сезону.