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Журналіст: «Пенальті на Ярмоленку не було і близько»

Лінник вважає, що Уельс переміг по ділу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
15:56
Журналіст: «Пенальті на Ярмоленку не було і близько»

Український журналіст Ігор Лінник в своєму Facebook висловився про ураженні збірної України від Уельсу (0: 1).

«У Кардіффі збірна України все зробила сама - і свою роботу, і в чомусь навіть роботу суперника.

А команда Уельсу її просто правильно направляла - у вигідне для себе русло ігрового потоку.

Плюс ще, звичайно удача господарів - рідна для них дощова погодка, кураж воротаря і фарт Бейла в тому самому моменті...

А що стосується суперечок навколо пенальті на Ярмоленку, його, звичайно, не було і близько (Андрій намагався «намалювати точку», і правильно робив, але досвідчений арбітр його прочитав. Взагалі бригада Антоніо Матео Лаосу відпрацювала ідеально).

Потрібно визнати, суперник виявився терплячим, хитріше і більш вдалим. Та й ми йому трошки допомогли. Показавши при цьому, до слова, в цілому досить пристойний футбол ».

Нагадаємо, збірна України ще жодного разу не виходила на чемпіонат світу через плей-офф. Ми провалили 5 спроб.

Петро Приходько
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Теги

збірна Уельсу (футбол)

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