Журналіст: «Пенальті на Ярмоленку не було і близько»

Український журналіст Ігор Лінник в своєму Facebook висловився про ураженні збірної України від Уельсу (0: 1).

А команда Уельсу її просто правильно направляла - у вигідне для себе русло ігрового потоку.

Плюс ще, звичайно удача господарів - рідна для них дощова погодка, кураж воротаря і фарт Бейла в тому самому моменті...

А що стосується суперечок навколо пенальті на Ярмоленку, його, звичайно, не було і близько (Андрій намагався «намалювати точку», і правильно робив, але досвідчений арбітр його прочитав. Взагалі бригада Антоніо Матео Лаосу відпрацювала ідеально).

Потрібно визнати, суперник виявився терплячим, хитріше і більш вдалим. Та й ми йому трошки допомогли. Показавши при цьому, до слова, в цілому досить пристойний футбол ».