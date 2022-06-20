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«Жирона» тричі поспіль грала в фіналі за вихід в Примеру й лише з останньої спроби вирвала путівку

Команда пройшла довгий шлях до еліти
Футбол Прімера
07:29
«Жирона» тричі поспіль грала в фіналі за вихід в Примеру й лише з останньої спроби вирвала путівку
Фото - ФК Жирона

«Жирона» переграла «Тенеріфе» у фіналі плей-офф за вихід в Примеру. Результати матчів – 0:0, 3:1.

Примітно, що клуб з City Football Group три рази поспіль брав участь у вирішальних матчах. Перші дві спроби виявилися невдалими.

Спочатку команда мінімально поступилася «Ельче» (0:1) після нулів у першій грі. У сезоні-20/21 колектив навіть обіграв «Райо Вальекано» (2:1). але поразка у матчі-відповіді (0:2) позбавила змоги пробитися в Примеру.

Раніше еліту покинули «Гранада», «Леванте» і «Алавес».

Сергій Стаднюк
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Теги

Жирона Тенеріфе Райо Вальекано Ельче

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