Клуб-побратим «Манчестер Сіті» виборов останню путівку в Примеру
«Жирона» тричі поспіль грала в фіналі за вихід в Примеру й лише з останньої спроби вирвала путівку
Команда пройшла довгий шлях до еліти
Фото - ФК Жирона
«Жирона» переграла «Тенеріфе» у фіналі плей-офф за вихід в Примеру. Результати матчів – 0:0, 3:1.
Примітно, що клуб з City Football Group три рази поспіль брав участь у вирішальних матчах. Перші дві спроби виявилися невдалими.
Спочатку команда мінімально поступилася «Ельче» (0:1) після нулів у першій грі. У сезоні-20/21 колектив навіть обіграв «Райо Вальекано» (2:1). але поразка у матчі-відповіді (0:2) позбавила змоги пробитися в Примеру.
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