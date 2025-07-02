Французький нападник Олів'є Жиру став гравцем Лілля, про це повідомили в офіційних соцмережах клубу.

38-річний ветеран завершив етап своєї кар'єри в Лос-Анджелесі і вирішив повернутися до Європи, підписавши контракт із новим клубом терміном на один рік.

Минулого сезону Жиру відіграв 19 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, зумівши відзначитися трьома голами та двома результативними передачами. За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість складає 1,5 мільйонів євро.

Жиру залишається найкращим бомбардиром в історії національної збірної Франції — на його рахунку 58 голів за команду.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може обміняти Влаховича на Довбика.