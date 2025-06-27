Жиру повернеться до Європи
38-річний нападник завершить сезон у Лос-Анджелесі та приєднається до Лілля
15 хвилин тому
Досвідчений французький форвард Олів’є Жиру залишить клуб MLS Лос-Анджелес і продовжить кар’єру у Франції. За інформацією Footmercato, 38-річний нападник домовився про контракт із Ліллем.
Жиру виступає за Лос-Анджелес із літа минулого року. За цей час він провів 37 матчів, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.
У минулому сезоні чемпіонату Франції Лілль посів п’яте місце, здобувши путівку до Ліги Європи. Приєднання Жиру має посилити атакувальну лінію клубу.
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