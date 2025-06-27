Головна футбольна ліга США (МЛС) оприлюднила оновлену інформацію щодо заробітної плати футболістів своїх клубів. У сезоні 2025 року в лізі виступають чотири українці, й тепер відомо, скільки саме вони заробляють.

Рейтинг зарплат серед українців у МЛС:

Євген Чеберко (Коламбус Крю) – 54 833 долари на місяць (приблизно 2 267 344 грн) Артем Смоляков (ФК Лос-Анджелес) – 51 083 долари на місяць (2 112 282 грн) Геннадій Синчук (Монреаль Імпакт) – 50 500 доларів на місяць (2 088 175 грн) Олександр Сваток (ФК Остін) – 42 083 долари на місяць (1 740 132 грн)

Таким чином, найбільш оплачуваним українцем у лізі є захисник збірної України Євген Чеберко, який виступає за Коламбус Крю. Його щомісячний дохід перевищує 54 тисячі доларів. Дані оприлюднила офіційна профспілка футболістів МЛС (MLSPA).