Півзахисник Вереса Валерій Кучеров після матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо (0:3) попрощався з уболівальниками після 230 ігор у команді. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Емоції змішані. Після семи років тут - я покидаю команду. Звичайно, хотілося б залишитися. Але тепер час творити нову історію в іншому клубі.

Верес - це команда, де я провів більшу частину своєї ігрової кар'єри. Цей клуб назавжди залишиться для мене усім. Це мій другий дім.

Було приємно бачити на трибунах сьогодні банер з моїм фото і словами подяки. Завжди кажу, що уболівальники в Рівному - найкращі. Їхня підтримка - неповторна.

Команді, яку залишаю, я бажаю лише перемог. Виконати поставлені на сезон задачі.