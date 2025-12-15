Жива легенда Вереса, що провів 230 матчів за клуб, попрощався з уболівальниками
Сторони вирішили не продовжувати контракт, що спливає у кінці 2025 року
близько 2 годин тому
Півзахисник Вереса Валерій Кучеров після матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо (0:3) попрощався з уболівальниками після 230 ігор у команді. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Емоції змішані. Після семи років тут - я покидаю команду. Звичайно, хотілося б залишитися. Але тепер час творити нову історію в іншому клубі.
Верес - це команда, де я провів більшу частину своєї ігрової кар'єри. Цей клуб назавжди залишиться для мене усім. Це мій другий дім.
Було приємно бачити на трибунах сьогодні банер з моїм фото і словами подяки. Завжди кажу, що уболівальники в Рівному - найкращі. Їхня підтримка - неповторна.
Команді, яку залишаю, я бажаю лише перемог. Виконати поставлені на сезон задачі.
Усі перипетії навколо матчу української Прем'єр-ліги, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо – Верес на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.